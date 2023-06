La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac en mode action pour les familles et les aînés

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a lancé récemment sa toute nouvelle politique familiale municipale devant une trentaine de représentants d’organismes de la ville qui ont accueilli avec enthousiasme les nouvelles orientations. Cette politique est le résultat d’une vaste consultation citoyenne échelonnée sur deux ans et réalisée par un comité formé d’organismes du milieu et de citoyens.

Dans le cadre de la démarche, la Ville a également obtenu l’accréditation de Municipalité Amie des enfants, ce qui témoigne bien l’importance des familles au sein de la communauté.

«Les membres du conseil et moi souhaitons sincèrement que cette nouvelle politique améliore la qualité de vie des familles de Témiscouata-sur-le-Lac. Il était important pour nous que les actions ciblées répondent aux besoins de la population nommés dans les consultations menées par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Nous sommes fiers du travail réalisé et de l’impact que cette nouvelle politique aura sur notre milieu», a souligné Denis Blais, maire de Témiscouata-sur-le-Lac.

Parmi les objectifs de la politique, on retrouve la favorisation d’un milieu de vie accueillant permettant aux citoyens de créer un sentiment d’appartenance envers la communauté. La Ville souhaite aussi assurer la sécurité pour l’ensemble des citoyens et développer des opportunités afin que les citoyens s’accomplissent sur le plan social et économique.

Un plan d’action à réaliser d’ici 2025 a été mis en place selon dix champs d’intervention ciblés : les loisirs, le sport et la culture; la participation sociale et communautaire; la santé et les services sociaux; l'habitat et le milieu de vie; la sécurité des personnes et des biens; le transport et la mobilité; l'environnement, les espaces extérieurs et les bâtiments; le respect et l’inclusion sociale; les communications et l’information; et l'éducation.

Parmi la quarantaine d’actions à mettre en place, on retrouve, entre autres, la création d’un conseil jeunesse avec budget participatif, l’aménagement d’un endroit extérieur pour les adolescents, la valorisation de l’engagement des citoyens dans les activités de bénévolat, l'instauration d’une corvée annuelle de déchets et la promotion des activités intergénérationnelles.

«Dès les premières rencontres, on nous a demandé de définir la famille. De façon unanime, l’emphase a été mis sur l’inclusion. Parce qu’en bout de ligne, qu’elle soit uni par les liens du sang ou du cœur, une famille reste ce qu’il y a de plus précieux. Lorsque ses membres sont bien soutenus, appuyés et valorisés, la famille demeure le meilleur filet social pour ses membres les plus vulnérables», cite Émilie Voisine, membre du comité de la politique familiale et directrice de Re-Source famille.

Une version imprimée de la politique sera distribuée dans l’ensemble des foyers de Témiscouata-sur-le-Lac dans les prochains jours. Il est possible de consulter l’ensemble de la politique sur le site Web de la Ville au www.temiscouatasurlelac.ca.

Rappelons que la Ville a bénéficié de la contribution financière du ministère de la Famille qui a soutenu financièrement la démarche de cette politique.