Sept nouvelles classes de maternelle 4 ans en 2023-2024

En raison des mauvaises conditions climatique, le N. M. Trans-St-Laurent annule les départs de 12 h et 16 h de Rivière-du-Loup et ceux de 14 h et 17 h 30 de Saint-Siméon ce jeudi 8 juin. Pour être informé de la reprise du service, il faut vérifier en composant le 418 863-7882, 418 862-9545 ou le 418 638-5530. L’équipe de la traverse s’excuse ...