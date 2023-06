Entrave du boulevard de l’Hôtel-de-Ville ce jeudi 8 juin

Le boulevard de l’Hôtel-de-Ville sera entravé en direction Est-ce jeudi 8 juin, du boulevard Armand-Thériault à la rue Saint-Pierre. La fermeture permettra de paver l’intersection de la rue des Cèdres, où un bris d’aqueduc étant survenu en décembre.

Dans les circonstances hivernales, il fallait en effet attendre l’arrivée de températures adéquates avant de procéder à la réfection permanente de la chaussée avec asphalte chaud. Les opérations s’amorceront le matin et devraient nécessiter la journée. Les véhicules circulant en direction Est seront détournés via le boulevard Armand-Thériault puis la rue Frontenac.

Alors que l’intersection du boulevard de l’Hôtel-de-Ville et de la rue des Cèdres sera infranchissable, la portion de la rue des Cèdres située entre les rues Desjardins et Hôtel-de-Ville sera accessible en circulation locale seulement. Il en va de même pour la rue des Pommiers ainsi que le tronçon de la rue Desjardins compris entre les rues Saint-Pierre et des Cèdres.

Tous les commerces compris dans l’entrave pourront être ralliés, soit depuis leurs entrées donnant sur d’autres rues ou sinon en circulation locale. La Ville remercie les citoyens de leur habituelle collaboration et les invite à la prudence aux abords des chantiers.