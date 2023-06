Une réussite pour le séjour exploratoire entrepreneurial dans la MRC Les Basques

La MRC Les Basques a été l’hôte d’un séjour exploratoire entrepreneurial du 2 au 4 juin dernier. Bien qu’il soit encore trop tôt pour pouvoir comptabiliser si des migrations verront le jour suite à ce séjour, les organisatrices de l’événement se disent enchantées par la qualité des candidats accueillis et par la participation de la population et des partenaires des Basques.

Tous résidents de Montréal, les six participants du séjour exploratoire entrepreneurial ont choisi de faire ce séjour dans les Basques avec une idée en tête : venir y vivre le territoire, le temps d’une fin de semaine, pour voir si leur projet entrepreneurial y serait réalisable. Dimanche, au terme du séjour, Corinne, Romain, Samuel, Hamza, Meroua et Vanessa ont comme réponse à la question : oui, c’est réalisable! Reconnaissants des rencontres faites tout au long du séjour, des conseils reçus, des activités axées tant sur l’entrepreneuriat que sur le développement de liens sociaux, les participants ont rapidement pu prendre le pouls du milieu de vie que sont Les Basques et s’y sont sentis bien dès leur arrivée.



UN MILIEU DE VIE IMPLIQUÉ

Un séjour exploratoire ne serait pas le même sans la participation de la population et de nombreux partenaires. Le comité organisateur tient tout d’abord à remercier la marraine et le parrain de l’événement, Geneviève Bernier et Sébastien Turcotte, deux entrepreneurs des Basques possédant une vision de développement et de collaboration des plus inspirantes et qui ont su partager leur parcours de manière authentique aux participants.

Tout au long des trois jours du séjour, le groupe a sillonné le territoire et visité les municipalités de Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Clément, Saint-Mathieu-de-Rioux, Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Éloi et Trois-Pistoles. D’une place à l’autre, les communautés ont accueilli chaleureusement la délégation et ont tout mis en œuvre afin d’offrir de bons moments. Il en va de même pour les entreprises qui ont ouvert leurs portes; des endroits à échelle humaine, généreux, dynamiques et qui ont su insuffler un message des plus positifs face à l’entrepreneuriat dans les Basques.

Le comité organisateur du séjour tient à souligner l’apport des entreprises visitées : Beaulieu commun, Café Grains de folie, Les Chants du Fleuve Kombucha, Le Caveau des Trois-Pistoles, Le Cheval Noir, LeCaf St-Jean, Marché du Canton, Metatuq, Le Biarritz, Abeilles du Faubourg et Resto des Basques.

Formé de Place aux jeunes | Univers emploi, MRC Les Basques, CLD Les Basques et SADC des Basques, le comité organisateur du séjour exploratoire entrepreneurial s'est dit heureux d’avoir réalisé cette démarche visant à doter le territoire de nouvelles entreprises dynamiques et qui auront le goût de faire une différence dans leur communauté d’accueil.