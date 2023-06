Près de 500 000 $ au bénéfice des aînés de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques

Le député de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, annonce un financement de 481 479 $ obtenu par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, ce 7 juin. Cette aide permettra de financer 26 projets qui favoriseront l’inclusion sociale et l’engagement des aînés de la circonscription.



«Je suis fier des 26 beaux projets qui pourront aller de l’avant grâce au financement confirmé. C’est important d’avoir des initiatives porteuses qui partent directement de la communauté pour assurer une qualité de vie, une vie sociale active à nos aînés, dans nos trois MRC», a expliqué Maxime Blanchette-Joncas.

Il souligne que dans sa circonscription, plus d’une personne sur quatre est âgée de 65 ans et plus. «On le sait, particulièrement depuis la pandémie, ces personnes sont susceptibles de souffrir d’isolement. La solution passe ,entre autres, par les activités dans les salles communautaires, dans les sous-sols d’église, qui peuvent avoir lieu grâce à ce genre de financement. C’est comme ça qu’on crée des liens, des communautés tissées serrées», a ajouté le député bloquiste.

D’après lui, il faut continuer d’en faire plus pour permettre à tout le monde de vieillir dans la dignité. «Une des demandes que je porte combativement avec le Bloc Québécois, c’est d’augmenter de 110 $ par mois la pension de tous les aînés, à partir de 65 ans. Avec le contexte économique actuel, c’est essentiel. Je vais continuer de porter ce message jusqu’à ce que le gouvernement fédéral entende raison!», a conclu M. Blanchette Joncas.

C’est un plus de la moitié du financement qui sera octroyé dans la région du KRTB, soit 294 954 $. Voici les différents organismes qui bénéficieront d’une aide : A.F.E.A.S. de Sully Pohénégamook (14 137 $), Association des Arts du Témiscouata (25 000 $), Club cinquante et plus de Biencourt (9 200 $), Cercle de Fermières de Saint-Jean-de-Dieu (8 118 $), Cercle des Fermières Trois-Pistoles (24 488 $), Club 50 ans et plus Notre-Dame-Du-Lac (8 802 $), Club 50+ de St-Juste-du-Lac (19 929 $), Club des 50 ans et plus St-Jean-de-Dieu (17 806 $), Club des 50 ans et plus de Cabano (7 984 $), Développement St-Godard (24 000 $), Les Habitations Jules Edouard (25 000 $), Maison de la famille du Témiscouata (25 000 $), Municipalité Saint-Honoré-de-Témiscouata (24 126 $), Municipalité de Saint-Clément (20 300 $), Table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent (20 000 $), Ville Dégelis (21 064 $).