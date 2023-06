Départ du directeur général de Saint-Honoré-de-Témiscouata

À la séance du conseil de Saint-Honoré-de-Témiscouata, ce 5 juin, le directeur général de la municipalité, Michael Marmen, a remis sa démission effective immédiatement. Selon la mairesse, Andrée Dubé, les élus et toute l’équipe municipale se désolent de ce départ inattendu.

Questionnée sur les raisons de la démission de M. Marmen, elle a mentionné ne pas être au courant de ses motivations. Cependant, elle ne cache pas que les controverses liées à la municipalité dans les derniers mois ont pu pencher dans la balance : «On a traversé des moments difficiles au cours des derniers mois. On a pris la situation au sérieux, on a établi nos limites».

Elle souligne que, malgré tout, elle est confiante pour la suite des choses. «Ça va bien aller. On a des supers beaux projets à Saint-Honoré et on essaie de regarder vers l’avenir», a-t-elle mentionné en indiquant que toute l’équipe était déterminée à finir le travail entamé par M. Marmen et d’offrir les meilleurs services aux citoyens.

En attendant d’analyser la situation et de décider si un poste doit être affiché pour remplacer Michael Marmen, la directrice générale adjointe actuelle, Josée Chouinard, assurera l’intérim.

Il ne sera pas long avant de revoir M. Marmen dans le monde municipal puisqu’il a été engagé comme directeur général adjoint à Packington. Les élus de la municipalité ont voté pour son embauche à leur séance du conseil qui se déroulait aussi le 5 juin.

Les élus de Packington souhaitent tranquillement préparer leur relève à la direction générale. Le contrat du directeur général actuel, Denis Moreau, prendra fin en décembre 2025. Selon le maire, Jules Soucy, il n’est pas facile de trouver un remplaçant rapidement. En voyant la date arriver à grands pas, l’équipe municipale a donc voulu planifier le processus d’un transfert de poste lors du départ de M. Moreau dans deux ans.