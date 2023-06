Investissement de 1,9 M$ pour des autobus scolaires électriques dans Rivière-du-Loup - Témiscouata

La députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, ainsi que du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoît Charette, a confirmé un investissement de 1 925 000 $ à 8 bénéficiaires pour l’acquisition de 24 autobus scolaires électriques, depuis l’entrée en vigueur du programme d’électrification du transport scolaire en avril 2021, dont 12 dans la dernière année, ce 6 juin.



Cette somme s’inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d’accompagner les transporteurs dans l’électrification de leur parc de véhicules en remplaçant les autobus scolaires en fin de vie par des modèles propulsés à l’électricité.

Voici le nombre d’autobus commandés par transporteur : sept pour Camille Mailloux R.D.L. inc., un pour Transport Pettigrew inc., trois pour Énersco inc., un pour Transport Rosaire Bouchard et Fils inc., un pour Autobus Denis inc., trois pour Autobus J M S inc., six pour Enersco inc. et deux pour Oscar Belanger inc.

«Je me réjouis de constater que notre gouvernement soutient l’électrification du transport scolaire dans notre circonscription. Je salue la vision et l’action de ces huit entreprises en transport scolaire de notre région qui, par leurs investissements pour l’achat d’autobus électriques, contribuent, elles aussi, à la lutte aux changements climatiques», avance Amélie Dionne.

Rappelons que le gouvernement souhaite réduire les émissions associées au transport scolaire au Québec de près de 65 000 tonnes de GES d’ici le 31 mars 2024 et favoriser l’usage des autobus électriques dans le transport scolaire en visant un taux d’électrification de 65 % d’ici 2030.