Berger célèbre la reconnaissance d’une employée dans un prestigieux palmarès horticole américain

Chaque année, le groupe Greenhouse Product News (GPN) met en lumière, dans son palmarès Forty under 40, soit les 40 professionnels de moins de 40 ans les plus influents dans le domaine de l'horticulture en Amérique du Nord. En 2022, Annie Girard, spécialiste des ventes et des opérations chez Berger, a été choisie par ses pairs pour son leadership exceptionnel, sa créativité, sa passion et son esprit novateur.

Arrivée chez Berger il y a huit ans, Annie Girard est une mère de famille originaire de la région de Rivière-du-Loup. Récemment promue en tant que directrice d'une équipe de plus de 30 personnes réparties à travers l'Amérique du Nord, elle a su se démarquer par sa capacité à valoriser et à impliquer ses collègues dans leur travail en l'espace de quelques mois seulement.

Annie Girard s’ajoute à la liste d’employés Berger qui ont figuré dans ce palmarès au cours des dernières années. En effet, Caleb Dwiggins a été sélectionné en 2021, Pierre-Marc de Champlain en 2020 et John Santoro en 2019. Selon l’entreprise, cela démontre l'excellence et la qualité des professionnels qui composent leur équipe.