Une première édition réussie pour le Rendez-vous Commercial du Témiscouata

C’est du 2 au 4 juin que s’est déroulée la toute première présentation du Rendez-vous Commercial du Témiscouata, organisée par la Chambre de Commerce du Témiscouata. Ce sont 40 commerçants des quatre coins de la région qui ont accueilli les visiteurs pour présenter leurs produits et services.



Bien que les visiteurs étaient moins nombreux qu'espéré, pour les organisateurs, c’est mission accomplie puisque certains commerçants ont dû renflouer leur kiosque alors que d’autres ont vu leur carnet de commandes se garnir pour les prochaines semaines.

De plus, le tirage d’un prix d’une valeur de 500 $, offert en collaboration avec l’Étang de pêche du Lac du repos de Saint-Eusèbe, a permis de constater que les visiteurs venaient également des quatre coins de la région, de Rivière-du-Loup à Edmundston en passant par Pohénégamook pour ne nommer que quelques villes.

Plusieurs exposants ont déjà exprimé leur satisfaction à l’organisation. «J’ai fait beaucoup de salons commerciaux pour les affaires, et vous avez organisé un des événements les plus humains auquel j’ai participé», témoigne Gilles St-Pierre, directeur des ventes de Cabano Marine.

Rappelons que l’objectif principal visé par la tenue de cette activité était non seulement de permettre à la population locale et régionale de rencontrer les entrepreneurs et professionnels d’ici, mais aussi et surtout de créer des occasions d’affaires et de partenariats potentiels entre eux.

«Notre mission première, à la Chambre de Commerce, est d’appuyer, d’animer et de mobiliser la communauté d’affaires. Nous sommes très heureux de ce qui a été accompli de ce côté», explique la directrice-générale de l'organisme, Martine Lemieux.

Cette dernière confirme que les commerçants seront sondés afin d'identifier les possibles améliorations à apporter pour l'an prochain.