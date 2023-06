La Coopérative funéraire des Eaux vives célèbre ses 25 ans 

La Coopérative funéraire des Eaux vives a souligné ses 25 ans d’existence lors d’un 5 à 7 organisé ce jeudi 1er juin à Rivière-du-Loup. Petites bouchées et vin d’honneur ont été offerts aux invités pour célébrer ce moment important.

Lors de l’événement, les personnes présentes ont pu échanger et rencontrer l’un des premiers membres fondateurs de la Coopérative, Gaston Pelletier.

«Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à chacune des personnes présentes lors de notre 25e anniversaire de la Coopérative Funéraire des Eaux Vives. Votre soutien indéfectible et votre participation active ont fait de cette célébration un événement extraordinaire. Au cours de ces années, nous avons formé une véritable famille, unissant nos forces pour offrir des services funéraires dignes et respectueux», ont déclaré les administrateurs et la directrice générale, Marilou St-Martin, à l’endroit des membres et des partenaires.

«Votre engagement envers notre mission et votre confiance en notre travail sont des pierres angulaires de notre succès. Que ce soit en tant que membres, clients ou partenaires, votre présence lors de cette occasion spéciale a réaffirmé l'importance de notre coopérative dans la communauté. Nous sommes fiers de notre héritage et nous allons continuer à être présent à chaque instant.»

Fondée en 1998, la Coopérative funéraire des Eaux Vives compte sur quatre points de service, ceux de Rivière-du-Loup, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Notre-Dame-du-Lac) et Dégelis.