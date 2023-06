Un record de chaleur à Rivière-du-Loup le 1er juin

À en croire le mercure des thermomètres de la région, l’été semblait arrivée en avance au KRTB, comme ailleurs au Québec, la semaine dernière. Il a fait chaud, très chaud, sur le territoire, les 31 mai et 1er juin. On a noté des pointes de température de 30 degrés Celsius à Rivière-du-Loup et de plus de 33 degrés Celsius à Témiscoutata-sur-le-Lac.

La vague de chaleur qui a touché le Québec la semaine dernière a bien été ressentie dans la région, et ce n’était pas une illusion. Environnement Canada a d’ailleurs confirmé vendredi qu’un record de chaleur a été battu à Rivière-du-Loup le 1er juin.

Selon Simon Legault, météorologue, le mercure a affiché 30,7 degrés en sol louperivois, ce qui serait une nouvelle marque pour le secteur à cette date.

«C’est une journée qui a été très chaude pour la période, largement au-dessus des normales, comme les grandes chaleurs d’été, mais sans l’humidité», a-t-il confirmé.

Le spécialiste indique à titre d’exemple que la température normale maximale pour cette journée, à Rivière-du-Loup, est de 20 degrés Celsius. «Quand on se retrouve dans les 30 degrés, soit 10 degrés au-dessus de la normale, c’est que c’est très élevé et qu’il fait très chaud.»

AU TÉMISCOUATA

Par ailleurs, le soleil était aussi ardent au Témiscouata, les 31 mai et 1er juin. Environnement Canada ne peut confirmer avec exactitude les températures ressenties, puisqu’elle n’y a pas de station de mesure. Cela dit, si on se fie aux données de la Ville d’Edmundston, qui est située tout près, des records pourraient aussi avoir été fracassés avec des pointes de 33,1 degrés le 31 mai et de 33,7 degrés le lendemain.

Simon Legault précise que la situation a d’ailleurs été généralisée sur l’ensemble du territoire québécois, le 1er juin. Pratiquement toutes les stations de mesure ont battu un record établi, à l’exception de celles situées sur un territoire côtier comme Gaspé.

«C’était la grosse journée de chaleur, celles où toutes les régions du Québec ont été envahies par la chaleur. Ç’a commencé très fort», a-t-il raconté.

Il rappelle au passage que les journées chaudes sont souvent vues de façon positive par le public, mais qu’elles amènent aussi leur lot de conséquences négatives. «Ç’a généré les orages, qui ont généré la foudre et aussi de nouveaux feux de forêt à leur tour», a-t-il dit.

Selon Environnement Canada, les journées de juin seront un peu plus proches de la normale, donc un peu plus fraiches. On attend cependant du temps plus chaud dans la seconde moitié du mois, ce qui ne veut pas dire pour autant que le soleil ne sera pas présent avant. En général, les spécialistes ont tendance à entrevoir un été chaud.