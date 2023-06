Moule zébrée : la MRC de Témiscouata appelle à une importance vigilance 

L’arrivée des températures plus chaudes et le réchauffement progressif des plans d’eau rendent très vulnérables ces derniers à la probabilité de dispersion de la moule zébrée.

C’est pourquoi la MRC de Témiscouata a décidé de lancer un appel à tous les utilisateurs afin de les inciter à adopter un comportement responsable dans les prochaines semaines et mois à venir, le 30 mai.

Sachant que la moule zébrée dépend grandement de déplacement d’embarcations et d’équipements nautiques pour sa propagation, la MRC indique que tous les citoyens sont concernés par la moule zébrée, alors qu’on compte plus de 800 plans d’eau sur le territoire.

Elle rappelle que depuis la découverte de la moule zébrée dans le lac Témiscouata à l’automne 2022, une mobilisation sans précédent sur le territoire s’est mise en branle pour faire face à cet envahisseur qui menace la santé des lacs et rivières.

Élu(e)s, scientifiques et passionné(e)s du territoire ont élaboré et mise en œuvre un plan d’action structuré dans le but de minimiser les probabilités de propagation de cette espèce exotique envahissante, tout en sachant que ce combat sera des plus colossal.

Bien que les municipalités aient démontré un leadership exceptionnel en prévoyant la mise en place d’infrastructures de lavage tout en se dotant d’un encadrement règlementaire à la hauteur de leurs responsabilités, la réalisation de ces infrastructures n’est pas totalement complétée, soutient la MRC de Témiscouata.

La vigilance et la collaboration de tous les utilisateurs (riverains, plaisanciers, pêcheurs ou autre) sont donc doublement essentielles dans les circonstances.

En ce sens, la MRC recommande fortement de limiter le déplacement des embarcations d’un plan d’eau à un autre. Cette recommandation est d’autant plus pertinente pour les embarcations qui naviguent sur le lac Témiscouata, car leur transfert sur un autre plan d’eau amène un potentiel de propagation exceptionnellement élevée.