Sept nouvelles bornes de recharge rapide publiques au Bas-Saint-Laurent

En raison des mauvaises conditions climatiques, les départs de 12 h et de 16 h de Rivière-du-Loup et ceux de 14 h et de 17 h 30 de Saint-Siméon du navire NM Trans-St-Laurent sont annulés en ce 2 juin. Les personnes qui souhaitent être informées de la reprise de ce service peuvent contacter les numéros 418-863-7882 ou 418-862-9545. La prochaine ...