Rivière-du-Loup en action pour un milieu de vie toujours plus accessible

La Ville de Rivière-du-Loup profite de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui se déroule du 1er au 7 juin, pour dévoiler le bilan 2022 de ses réalisations en matière d’accessibilité universelle et son plan d’action 2023. Elle croit que cette introspection annuelle favorise une meilleure intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées et permet de demeurer en action pour un milieu de vie toujours plus accessible.

Selon le maire Mario Bastille, «la Ville est pleinement engagée dans la démarche d’inclusion et d’accessibilité universelle, afin que tous puissent également s’épanouir à Rivière-du-Loup. Le plan d’action annuel propose différentes mesures concrètes, porteuses et réfléchies à privilégier chez nous. Bien que les défis demeurent nombreux, on peut mesurer l’ampleur du travail accompli au fil du temps, en collaboration avec nos partenaires.»

Des réalisations 2022, la Ville souhaite souligner, notamment, l’ajout d’une formation spécialisée pour les employés du camp de jour, l’embauche de consultants externes lors de la mise en place d’aménagements adaptés, la campagne de relance du programme Action secours adaptés et la prise en compte de l’accès universel dans le réaménagement ou l’ajout d’abreuvoirs, de blocs sanitaires ou de toilettes sur le territoire. Les gestes peuvent être simples, comme l’affichage des sous-titres lors des cinémas plein air, mais l’impact pour les personnes concernées demeure majeur, indique la Ville.

Pour la prochaine année, la Ville portera une attention particulière aux réalisations liées à l’accessibilité des lieux et des édifices publics. Elle misera également sur la sécurité des citoyens en situation de handicap. Elle désire, entre autres, élaborer une campagne de visibilité pour faire connaître les organismes locaux dédiés à l’intégration des personnes handicapées, mettre en place un meilleur accès aux infrastructures municipales et offrir du soutien à la construction de loyers adaptés.

Du point de vue municipal, des efforts continus ont été menés au cours de la dernière décennie, afin de sensibiliser les différentes équipes à l’accessibilité universelle. Les effets se font maintenant sentir, alors qu’elle devient de plus en plus un incontournable de tout nouveau projet réalisé à la Ville.

Pour la responsable de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’intégration des personnes handicapées, Marie-Anne Caron, «c’est tous ensemble que nous pouvons améliorer la participation des personnes handicapées à la vie en société. Chaque geste est important et contribue à ce que tous puissent de vivre dans une ville inclusive et un environnement adapté, alors que chaque mesure favorisant l’accessibilité universelle profite à l’ensemble, dont les familles et leurs poussettes, les aînés, etc.»

Les citoyens qui souhaitent en apprendre davantage sur les actions passées et celles à venir peuvent consulter les documents disponibles en ligne sur le site de la Ville : VilleRDL.ca/accessible.