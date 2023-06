Grand succès pour le rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent

Après trois ans d’attente, le Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent a fait fureur le 27 mai dernier, alors que plus de 350 participants se sont rassemblés au bord du lac Saint-Mathieu pour participer à diverses activités sous un magnifique soleil.

Lors de cette journée, c’est plus de 350 participants de 50 ans et plus provenant de presque toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent ainsi qu’une cinquantaine de bénévoles qui se sont réunis et qui ont eu l'opportunité de participer à des activités sportives, culturelles et de plein air.

Cet événement est organisé sous l’égide du Carrefour 50 + du Québec depuis plus de 15 ans dans l'optique de combattre l'isolement chez les personnes aînées et de promouvoir les saines habitudes de vie, dans un contexte de plaisir et de festivité.

Victimes de leur succès

Le comité organisateur ne s’attendait pas du tout à ce que les 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent répondent aussi fidèlement à l’appel. Avec une estimation d’environ 250 participants attendus, c’est avec surprise et grand plaisir que le comité a reçu plus de 350 inscriptions.

«Il a fallu que l’on trouve des plans B, des plans C, pour réussir à accueillir tout ce beau monde-là à Saint-Mathieu. Il n’était pas question que l’on coupe sur la qualité pour augmenter la quantité; ça a demandé beaucoup de réflexion et d’ingéniosité, mais nous sommes très fiers de ce que nous avons réussi à offrir», a partagé Kelly-Anne Bouffard, coordonnatrice.

Le comité organisateur se dit satisfait du taux de participation aux activités qui ont été rajoutées cette année dans le but de rafraichir la programmation et d’attirer davantage les 50-70 ans. Effectivement, les activités de plein air, telles la randonnée en forêt avec identification de la flore locale (offerte par Projet Thuya), ainsi que les Randonnées Contées (en collaboration avec Clément Claveau, conteur, ainsi que Luc Malenfant, ébéniste-sculpteur), ont chacune attiré une trentaine de participants.

«On avait un peu peur de ne pas avoir assez d’inscriptions pour pouvoir tenir les nouvelles activités, on savait que c’était ambitieux d’offrir quelque chose de drastiquement différent aux activités qui étaient normalement offertes dans le passé. On a pris une chance et, somme toute, les résultats sont satisfaisants!», ajoute Kelly-Anne Bouffard.

C’est sous un magnifique soleil, une vue poignante sur le lac Saint-Mathieu et un vent chaud promettant un bel été que s’est clôturé la 12e édition du Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent. Au total, 65 participants ont reçu des médailles en pétanque-atout, baseball-poche, pétanque extérieure, marche rapide et marche de prédiction. Les autres prix incluaient un tirage moitié-moitié d’une valeur de 343 $, ainsi qu’un tirage de prix de présence.

Le comité organisateur remercie les bénévoles et les participants et est fier d’annoncer que la prochaine édition du Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent prendra place à Dégelis en 2024. C’est un rendez-vous!