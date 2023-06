Les amateurs de quads en congrès à Rivière-du-Loup 

La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) tient actuellement son congrès et son assemblée générale annuelle à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Une centaine de clubs membres sont ainsi réunis en sol louperivois, jusqu’au 4 juin, pour cette rencontre très attendue par les administrateurs de clubs et le personnel de la FQCQ.

Durant les deux journées du congrès, le vendredi et le samedi, diverses présentations seront faites aux administrateurs de clubs. On y parlera notamment de comptabilité, de signalisation et de vente de droits d’accès. Ce sera aussi l’opportunité pour les clubs de discuter entre eux, ainsi qu’avec le C.A. et le personnel de la Fédération des enjeux auxquels ils doivent répondre. Le rôle des associations régionales et le respect de l’environnement sont deux sujets qui auront un impact dans les projets d’avenir pour la FQCQ.

Le banquet du samedi soir sera quant à lui à nouveau l’occasion de remettre des prix Reconnaissance aux clubs et bénévoles s’étant illustrés dans des catégories tels le tourisme, l’environnement et la relève. Une nouvelle tradition veut aussi maintenant qu’on remette un prix à un bâtisseur dans le domaine du quad et qu’on intronise au Temple de la Renommée un pionnier du développement du quad au Québec. Le congrès se terminera par la présentation d’un spectacle habituellement interactif et très dynamique.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Lors de la portion assemblée générale le dimanche avant-midi, il y aura la présentation du rapport annuel ainsi que la mise à jour des règlements généraux. Parmi les points forts de la dernière année, on retrouve l’importance accordée au volet sécurité avec, entre autres, la venue d’un agent pivot et d’un coordonnateur à la sécurité.

La Fédération note aussi l’arrivée d’une version améliorée de l’application mobile, iQuad Pro, qui permet de créer des groupes de quadistes, de partager son itinéraire et de lancer une alerte en cas de panne ou d’accident. Outre la présentation des états financiers, ce sera le retour d’élections à différents postes au conseil d’administration puisque dans les dernières années, tous les membres en place étaient réélus par acclamation.

La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) regroupe plusieurs organismes à but non lucratif que sont les clubs quads. Elle a comme mission de favoriser une activité quad sécuritaire et durable sur un réseau de sentiers de qualité, par la mobilisation des ressources nécessaires, au bénéfice des clubs et des quadistes, dans le respect de l’acceptabilité sociale. La FQCQ est composée de 109 clubs membres qui regroupent plus de 60 000 quadistes.