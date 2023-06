La halte routière sera modernisée à Notre-Dame-du-Portage 

Le ministère des Transports procède actuellement à des travaux de modernisation à la halte routière du Portage, située le long de l’autoroute 20 en direction est. Le projet sera effectué par phases et devrait s’échelonner sur quelques années.

À terme, le MTQ souhaite non seulement l’ajout stationnement de véhicules lourds et d’un stationnement d’autobus et de véhicules récréatifs, mais aussi la rénovation du bâtiment, ainsi que la mise à niveau des systèmes d’eau potable et d’eaux usées.

Après avoir débuté des travaux de déboisement en 2022, le ministère confirme travailler actuellement à la construction d’un nouveau stationnement depuis le 1er mai. Le chantier se poursuivra jusqu’à l’automne.

«Le nouveau stationnement permettra d’accueillir 20 espaces pour camions, 3 espaces pour grands trains routiers, de même que 12 emplacements pour autobus et/ou véhicules récréatifs», a précisé Jean-Philippe Langlais, porte-parole du ministère du Transport.

Quant à la rénovation du bâtiment et à la mise à niveau des systèmes d’eau potable et d’eaux usées, ces travaux sont prévus plus tard en 2025 et 2026. Ils permettront la rénovation permettront de moderniser le bâtiment existant tout en conservant son cachet actuel, a-t-on indiqué.

Si les couts du chantier de Notre-Dame-du-Portage n’ont pas été partagées, celui-ci s’inscrit dans le Plan de modernisation des parcs routiers du ministère qui prévoit l’investissement de 150 M$ à l’échelle québécoise.

En 2022, le gouvernement du Québec avait annoncé vouloir rénover plusieurs des haltes routières construites pour la plupart dans les années 1970. Ces dernières «ont atteint un niveau important de vétusté et de désuétude et ne répondent donc plus aux besoins des usagers de la route», avait-on annoncé, soutenant que «l’heure [était] venue de lancer un vaste chantier pour remplacer la vaste majorité des ‘’cabanes brunes’’ ouvertes à l’année.»