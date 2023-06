Escale à l’île Verte, un joyau du Bas-Saint-Laurent

Le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (SEGP-CSQ) a tenu la 2e édition de son gala de reconnaissance dans le cadre du programme de bourses «Maman va à l’école» pour le concours «Ma plus belle histoire», le 17 mai dernier. Cette activité avait pour but de mettre en lumière la persévérance de mères monoparentales et d’élèves en formation ...