Le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage célèbre la persévérance d’élèves et le dévouement du personnel enseignant

Le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (SEGP-CSQ) a tenu la 2e édition de son gala de reconnaissance dans le cadre du programme de bourses «Maman va à l’école» pour le concours «Ma plus belle histoire», le 17 mai dernier.

Cette activité avait pour but de mettre en lumière la persévérance de mères monoparentales et d’élèves en formation professionnelle et en éducation des adultes. La mission du programme de bourses «Maman va à l’école» est d’aider les mères monoparentales à obtenir une formation qualifiante reconnue.

«Une maman sans diplôme gagne 27 % de moins par rapport aux papas sans diplôme. Aider une maman, c’est aider ses enfants. Sans oublier la fierté pour ces femmes, de recevoir une telle reconnaissance publique de leurs efforts, souvent pour la première fois de leur parcours», déclare Nathalie Dionne, trésorière au conseil d’administration et responsable du programme de bourses de «Maman va à l’école» pour le SEGP.

Hanane Kharratia a remporté la bourse de la Fondation Léa-Roback et Kate Roy a gagné la bourse Berger, chacune de 500 $.

CONCOURS D’ÉCRITURE

Le SEGP souligne la participation et la performance des élèves des centres d’éducation des adultes des Centres de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du fleuve-et-des-Lacs à la 20e édition du concours d’écriture «Ma plus belle histoire».

Organisé par la Fédération des syndicats de l’enseignement, en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec, ce concours vise à souligner la persévérance des élèves du secteur de la formation générale des adultes et le dévouement de leurs enseignantes.

Encore cette année, un élève est publié dans le recueil national : Alain Bélanger, avec son texte «Une fabuleuse histoire». M. Bélanger est un élève en alphabétisation au Centre d’éducation des adultes des Basques du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs avec comme enseignante, Carole Bérubé.

Les personnes ayant participé à ce concours sont : Lyne Houle, Mélissa Jean, Claudia Ouellet, Maxime Ouellet, Jules Rouleau, Jessy Santerre, Damien Talbot, Mélissa Vaillancourt du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et Rocio Karen Gutierrez Molina et Carolane Lévesque Fortin du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

«Le concours ‘’Ma plus belle histoire’’ nous permet de prendre toute la mesure de la persévérance dont font preuve les élèves de la formation des adultes en nous faisant découvrir leurs parcours de vie divers et les rêves qui les animent. Les enseignantes et enseignants des centres sont non seulement aux premières loges de leurs réussites, mais parfois de leurs échecs. Ils s’investissent pour les aider à se dépasser au quotidien. Je souhaite souligner aujourd’hui le travail exceptionnel à la fois des enseignants et des élèves. Ils peuvent être fiers de leurs accomplissements», a déclaré Natacha Blanchet, présidente du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage.