Soirée d’information sur la restauration de bâtiments patrimoniaux

Après trois ans d’attente, le Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent a fait fureur le 27 mai dernier, alors que plus de 350 participants se sont rassemblés au bord du lac Saint-Mathieu pour participer à diverses activités sous un magnifique soleil. Lors de cette journée, c’est plus de 350 participants de 50 ans et plus provenant ...