Biscuit Sourire: 27 701 $ pour les familles du Témiscouata

La campagne du Biscuit Sourire, qui s’est tenue dans la région du 1er au 7 mai, a de nouveau battu un record inattendu avec un montant de 27 701,03 $. Encore cette année, le montant est remis aux trois maisons de la famille du Témiscouata, soit Acti-Familles, Re-Source Familles et La maison de la Famille du Témiscouata.

Année après année, le succès de cette campagne repose sur la participation de la population et des entrepreneurs d’ici ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui prêtent main forte à la cause en décorant et en livrant les commandes.

Les directions des organismes ainsi que les propriétaires de restaurants Tim Hortons tiennent à remercier l’ensemble de la population pour leur appui.

Il est à noter que le jeudi 4 mai, le Témiscouata s’est placé dans le top 5 des meilleurs vendeurs de biscuits sourire au Québec.