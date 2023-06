Un nouveau projet pour favoriser l’accès des ainés aux technologies numériques

La Bibliothèque Françoise-Bédard lance le projet Des aînés en mode Médialab, une programmation spécifiquement dédiée aux 50 ans et plus. La démarche s’amorce avec un sondage qui permettra aux aînés d’exprimer leurs besoins, tant en matière de soutien technologique que de création numérique.

Celui-ci est dès maintenant disponible en ligne, au VilleRDL.ca/sondage, ainsi qu’en version papier, à la bibliothèque. Afin de teinter la programmation à venir, les 50 ans et plus sont invités à le remplir en grand nombre d’ici le 22 juin. Les résultats obtenus permettront ensuite d’élaborer une offre d’activités qui répondra aux diverses préférences et enjeux exprimés par les répondants.

La participation sociale, l'inclusion des aînés et l’amélioration de la littératie numérique des participants sont au cœur du projet. Espace de création numérique comprenant entre autres traitement des photos, montage vidéo et numérisation, le Médialab est également un lieu d’apprentissage, de partage des connaissances et de soutien à l’utilisation des nouvelles technologies. Dès sa création, il était souhaité que toutes les générations puissent gagner à le fréquenter.

Des aînés en mode Médialab a notamment vu le jour grâce à une subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, qui soutient des projets ayant une influence positive sur le vieillissement actif des aînés dans leur collectivité. La somme financera les ressources humaines et matérielles de mise en place et les nouveaux appareils et logiciels à venir. Des professionnels du monde technologique et créatif seront également mis à contribution.