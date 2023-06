9 000 $ pour aider les jeunes de la région des Basques à pourchasser leurs rêves

Le Fonds BR a dévoilé les lauréats de la première édition de son programme de bourses visant à encourager les jeunes de la région des Basques à pourchasser leurs rêves. Trois étudiants de l’école secondaire de Trois-Pistoles ont été récompensés lors du Gala Méritas qui s’est tenu dans la soirée du mercredi 31 mai.

«C’est avec une immense fierté que nous décernons les premières bourses du Fonds BR à Léa Labrie-Caron, Laura Saindon et Mathis Sénéchal. Nous souhaitons que cela puisse faire une réelle différence dans la concrétisation de leur rêve respectif. Nous les encourageons à mettre en œuvre leur engagement à contribuer à l’épanouissement de leur communauté par des gestes concrets», a déclaré Benoît Rioux, fondateur et administrateur du Fonds BR.

Bourse Coup de circuit - 4 000 $

Empathie, générosité et bienveillance sont au cœur du projet de Léa Labrie-Caron (4e secondaire) qui souhaite organiser des activités dédiées aux personnes âgées afin de les divertir, les faire sourire et les sortir de leur solitude. Cette jeune femme investie rêve de semer du bonheur auprès d’une clientèle qui en a besoin, nous souhaitons que cette bourse lui donne des ailes pour y arriver.

Bourse Triple – 3 000 $

Laura Saindon (3e secondaire) a une véritable passion pour l’équitation. Motivée par son désir de participer à de grandes compétitions en 2023, elle travaille ardemment pour atteindre son objectif. Souhaitant transmettre son amour du monde équestre à des personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique, elle s’engage à leur offrir gracieusement des cours d’équitation. Cette bourse lui donnera la possibilité de faire rayonner le sport équestre et l’aidera dans son parcours sportif.

Bourse Double – 2 000 $

Depuis sa plus tendre enfance, Mathis Sénéchal (1er secondaire) est passionné par la mécanique. Non seulement le jeune homme obtient une bourse, mais il aura l’occasion d’effectuer un stage rémunéré dans une entreprise de la région. Le Fonds BR encourage sa persévérance à développer son plein potentiel, ses habilités et son expertise. Mathis promet de contribuer à sa communauté en offrant des services d’entretien extérieur à domicile à des personnes âgées ou vulnérables.

Une mission qui fait rêver

Le Fonds BR tient à souligner l’implication remarquable des membres du jury ayant examiné les candidatures consciencieusement. Leurs recommandations ainsi que leurs nombreuses pistes de réflexion sont inestimables pour notre organisme. Près d’une vingtaine de jeunes ont soumis leur candidature au programme de bourses dédiée à l’école secondaire de Trois-Pistoles en exprimant non seulement leur rêve, mais en proposant un projet ayant un impact positif autour d’eux.

Le Fonds BR tient également à remercier l’ensemble de ses partenaires, dont la Ville de Trois-Pistoles, et tous ceux ayant contribué de près ou de loin à récolter des sommes qui serviront aux jeunes de la région. «Grâce à vous, votre support et votre engagement, le Fonds BR peut poursuivre sa mission de faire rêver la jeunesse de chez nous», a ajouté Benoît Rioux.