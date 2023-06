Rivière-du-Loup reçoit le prix «Artisan de la Fête nationale» du Bas-Saint-Laurent 

La Société nationale de l’Est-du-Québec (SNEQ) a profité du lancement régional de la Fête nationale du Québec au Bas-Saint-Laurent pour souligner «la contribution exceptionnelle de la Ville de Rivière-du-Loup» à la Fête nationale du Québec. Elle lui a remis le prix «Artisan de la Fête nationale 2023».

Cette distinction vise à reconnaître l'engagement de la Ville de Rivière-du-Loup «à créer une Fête Nationale ouverte à sa communauté et à revêtir les couleurs de la Fête Nationale avec un pavoisement omniprésent pour favoriser l'esprit de la fête au cœur de ses citoyens», explique la Société.

Elle estime d’ailleurs que le moment est tout désigné pour accorder un tel prix, compte tenu que la Ville fête ses 350 ans cette année.

Toujours selon la SNEQ, la Ville de Rivière-du-Loup «est à pied d'œuvre avec ses citoyens pour la tenue de la Fête Nationale». À chaque édition, dit-elle, «elle étoffe, bonifie et améliore la formule pour rejoindre toujours plus de citoyens».

Elle se réjouit aussi que les activités sont variées et la qualité de la programmation est au rendez-vous chaque année. «Ces efforts sont couronnés de succès, puisque la participation de la population est grande. L'effet de sa volonté de concertation et de mobilisation est tangible puisque durant la Fête Nationale, la ville est pavoisée généreusement, ce qui contribue à l'esprit de la fête ainsi qu'à l'appartenance que la population porte et exprime en elle», a-t-elle expliqué dans une communication de presse.

Par ailleurs, la SNEQ a décerné son tout premier prix «Artiste du Bas-Saint-Laurent» de la Fête nationale à Marcel Gagnon. Elle a aussi détaillé la programmation de la Fête nationale régionale qui aura lieu le 23 juin prochain, à compter de 18 h 30, au Parc Beauséjour. Il sera organisé sous le thème «Entrez dans la danse.»

D’un bout à l’autre du Bas-Saint-Laurent, ce sont plus de 60 fêtes locales de la Fête nationale qui auront lieu les 23 et 24 juin prochain.