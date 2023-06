Liquidation des équipements de Pohénégamook Santé Plein Air

Cinq ans après la fin de ses activités, Pohénégamook Santé Plein Air (PSPA) se départira de ses équipements lors d’une vente à l’encan. L’évènement, prévu le 10 juin prochain au 1723, chemin Guérette à Pohénégamook, permettra aux propriétaires d’écouler leur inventaire afin de payer les frais de démolition de la cafétéria.

«La cafétéria est abandonnée et est en train de tomber en morceaux. On s’est dit qu’il fallait faire quelque chose, car s’en était dangereux», souligne Suzanne Descarries, conjointe de Michel Cadrin qui est le propriétaire du PSPA. Elle raconte que le toit est sur le point de s’effondrer.

Lors de l’encan divers équipements de restauration tels que des fours pizza, une laveuse à vaisselle industrielle, des poêles au gaz, ainsi que des tables et des chaises en bois, des airs climatisés et des canots seront en vente, notamment. Les portes ouvriront dès 8 h 30 et l’encan débutera à 10 h.

L’entreprise qui était bien connue dans la région opérait dans le domaine de la restauration, de la location de chalets et de terrains de camping, d’animation, d’activités récréatives et de garderie. À ce jour, le Groupe Cadrin loue toujours des petites maisonnettes sur les terrains de l’ancienne base de plein air qu’il détient depuis 1997.

Mme Descarries tient à souligner que : «Ce n’est pas la fin d’un chapitre, ça fait un petit bout que Pohénégamook Santé Plein Air est fermé». Le couple ne fait qu’écouler le matériel inutilisé depuis des années et mettre à terre un bâtiment en décrépitude avancée.

Le Groupe Cadrin est aussi propriétaires du Nature Auberge et Spa situé dans le même coin. L’entreprise est aussi fermée, et ce, depuis trois ans. Le bâtiment est présentement en rénovation.

*Il est à noter que Pohénégamook Santé Plein Air et Pohénégamook Santé Plein Air 2.0 sont deux entités différentes. PSPA 2.0 était détenue par Jonathan Laflamme, entreprise qui a fait faillite en automne 2022 et dont les actifs ont été vendus en lots distincts par le syndic Raymond Chabot inc.