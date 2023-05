Un été animé et une nouvelle image pour Espace Centre-Ville

L’Alliance de l’énergie de l’Est, qui regroupe plus de 200 communautés et territoires de l’Est-du-Québec, pourra compter sur un financement «majeur» pouvant atteindre 350 M$ de Desjardins pour la concrétisation et l’exploitation de ses quatre projets éoliens en développement. Cet accord, qui a été précédé de longues démarches, permettra à ...