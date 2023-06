Lancement de la troisième saison de l’Escouade AlimenTerre

À mesure que la tige de rhubarbe s’étire allègrement, toute l’équipe du Carrefour d’Initiatives Populaires (CIP) s’active à préparer cette saison de glanage avec l’Escouade AlimenTerre. Plus de trente cueilleurs sont inscrits cette année au groupe de bénévoles.

L’objectif de l’escouade est de récolter les surplus des producteurs locaux ou des propriétaires d’arbres fruitiers et de plantes comestibles. Lors d’une cueillette AlimenTerre, les cueilleurs repartent avec le tiers de leur cueillette. Un autre tiers est remis au producteur et le dernier tiers va à l’organisme de récupération alimentaire, le CIP, pour être redistribué dans la MRC à travers les frigos partagés, le comptoir de récupération ou les dépannages alimentaires. Le covoiturage est facilité et permet à tous d’y participer.

L’an dernier, 3450 livres ont ainsi été récoltées. L’équipe souhaite augmenter ses cueillettes cette année. Les producteurs intéressés à participer peuvent communiquer avec le CIP pour en savoir plus.

Pour les gens qui désirent être cueilleurs, il est encore temps de s’inscrire en visitant la page Facebook de l’Escouade ou par téléphone au CIP.

Durant tout l’été et jusqu’à la fin octobre, l’organisme peut répondre en 24 à 48 h aux besoins de cueillettes sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. Selon le CIP, c’est l’une des meilleures façons de contrer le gaspillage alimentaire, de manger local et de participer à la solidarité alimentaire.