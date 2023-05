Un Bas-Laurentien remporte un demi-million de dollars

André Cousineau du Bas-Saint-Laurent a remporté l’un des gros lots de 500 000 $ du billet à gratter Maxi $$$$.

C’est au moment de faire vérifier son billet au dépanneur que le gagnant a découvert sa chance : «Le commis a été surpris, tout comme moi!» racontait M. Cousineau, encore fébrile, lorsqu’il a réclamé son lot.



Grâce à la somme remportée, le gagnant déménagera dans un logement plus spacieux et changera d’ameublement en plus de faire des placements.



Le billet gagnant a été acheté au IGA Extra situé au 254, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, à Rivière-du-Loup. Le détaillant recevra une commission équivalant à 1 % du gain.