Medway: un impact «non négligeable» sur la circulation

Le chantier du Complexe Santé Rivière-du-Loup aura un impact «non négligeable» sur la circulation du secteur de la rue St-Louis et du centre-ville. Le promoteur a donc proposé à la Ville de Rivière-du-Loup deux mesures d’atténuation qui permettraient, selon lui, de remédier à la problématique et même d’améliorer la condition actuelle de la circulation.

Le groupe Medway a partagé, ce 29 mai, les résultats de son étude de circulation réalisée en partenariat avec la Ville de Rivière-du-Loup. Cette analyse visait à détailler les conséquences de l’imposante infrastructure de neuf étages sur les axes routiers avoisinants. La conclusion du rapport indique que «l’accroissement de la demande en transport anticipé suite à l’ouverture du projet de Complexe Santé entrainerait une dégradation non négligeable des conditions de circulations», notamment à l’intersection des rues de l’Hôtel de Ville et Lafontaine aux heures de pointe.

Lors de l’étude débutée le 11 janvier, les intersections suivantes ont été analysées: rue Lafontaine / rue de l’Hôtel de Ville, rue Lafontaine / rue Saint-Louis, rue Sainte-Anne / rue Amyot et rue Frontenac / rue Saint-Louis. Les voitures et piétons ont été recensés par comptage caméra. À cette date, la Maison des aînés n’était pas encore ouverte, le Groupe Medway partage que «les débits liés à ce bâtiment ont donc été estimés séparément avant d’être ajoutés au projet à l’étude afin que les conclusions soient les plus justes possible».

Soulignons que la récente reconversion de logements par Medway qui chiffrait maintenant à 154 le nombre d’unités locatives, soit 17 de plus, n’a pas été prise en compte dans l’étude.

Selon le rapport réalisé par le promoteur : «Le Complexe Santé entraîne un apport de débit important en direction et provenance d’une zone initialement relativement peu densément construite du centre-ville de Rivière-du-Loup. De plus, l’ouverture récente de la Maison des aînés, un bâtiment géré par plus de 150 employés comportant un centre de la petite enfance, conduit à un changement de la nature des débits relatifs à cette zone géographique.»

SOLUTIONS ENVISAGÉES

Actuellement, d’après l’étude réalisée par Medway, les conditions de circulation actuelles suivant l’ouverture de la maison des aînés sont acceptables. L’intersection des rues de l’Hôtel de Ville et Lafontaine entraine un retard moyen de 33 secondes par automobilistes aux heures de pointe. Avec l’ajout du Complexe Santé Rivière-du-Loup, ce dernier s’élèverait à 46 secondes avec une congestion à l’intersection des rues Lafontaine et St-Louis.

Le promoteur propose donc de modifier la séquence du feu de circulation à l’intersection des rues de l’Hôtel de Ville et Lafontaine et l’ajout d’une voir de virage à gauche sur la rue de l’Hôtel de Ville en direction est. Par ce changement, le Groupe Medway s’attend à une intersection plus fluide qu’elle l’est actuellement avec un retard moyen évalué à 24 secondes.

Le groupe a aussi suggéré de restreindre le stationnement sur la rue St-Louis entre les rues Frontenac et Lafontaine. Cette proposition permettrait d’assurer une bonne circulation et de préserver les espaces de stationnements pour les résidents et usagers du Complexe Santé, selon Medway. «En ce sens, le rapport recommande que les espaces de stationnement sur la rue St-Louis soient réservés exclusivement aux résidents et à leurs visiteurs durant les heures d’affluence du Complexe Santé. Une disposition règlementaire pourrait être adoptée par la Ville pour s’assurer du respect de cette application.», est-il écrit dans le rapport.