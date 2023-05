CFPPA : l’argent pour Nicolas Dubé à Winnipeg

Après s’être distingué au niveau provincial, Nicolas Dubé, élève au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (CFPPA) de Rivière-du-Loup, s’est illustré sur la scène canadienne ces derniers jours. Il a remporté la médaille d’argent en usinage, parmi tous les concurrents du pays, lors des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT).

Nicolas Dubé, un élève de première année en Techniques d’usinage, a ainsi fait sa marque au plus haut niveau de compétition pour sa discipline. Il a su faire état de ses aptitudes dans toutes les facettes de son métier. Il a aussi fait preuve de beaucoup de sang-froid quand la pression était à son maximum.

Au final, le jeune homme n’a été devancé que par un collègue de l’Alberta. Derrière lui, un élève de la Saskatchewan complétait le podium. L’événement avait lieu les 24 et 25 mai, à Winnipeg, au Manitoba.

Récemment, Nicolas Dubé, qui a été accompagné dans toute cette aventure par son entraineur et enseignant Luc Simard, a été sacré champion de la catégorie «Usinage» aux récentes Olympiades québécoises des métiers et de la technologie.

«L’important, c’est d’être dans sa bulle et concentré sur ce qu’on est en train de faire», avait-il alors partagé.

Cette performance est une belle fierté pour le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (CFPPA) et le Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Au cours de la dernière semaine, plus de 500 élèves et apprentis de partout au pays se sont affrontés dans le cadre des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.

Environ 250 médailles ont été remises aux champions et championnes dans six secteurs en lien avec les métiers spécialisés et les technologies : le transport, la construction, la fabrication et l’ingénierie, la technologie de l’information, les services et l’emploi. Les concurrents et concurrentes étaient évalués selon les normes rigoureuses de l’industrie.

22M904 Olympiades CFPPA

Photo : CFPPA