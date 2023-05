Centre sportif de La Pocatière : les travaux s'amorcent

Le Cégep de La Pocatière informe la communauté que la fermeture de la piscine du Centre sportif a pris effet, pour faire place aux travaux de rénovation prévus.

Comme annoncé en conférence de presse l'été dernier, des travaux majeurs sont nécessaires pour permettre aux usagers de bénéficier, à terme, d’une piscine entièrement rénovée et d’une expérience largement bonifiée.

En phase de préparation des travaux, la piscine a fait l’objet ces dernières semaines d’une évaluation approfondie, incluant des opérations telles que la vidange du bassin et le carottage. Dans la foulée de cette démarche, et considérant les conditions de vétusté de la piscine, la direction du Cégep a dû prendre la décision de ne pas rouvrir la piscine d’ici le début des travaux, pour des raisons de conformité et de sécurité.

Les travaux de rénovation débuteront au cours de l'année scolaire 2023-2024 et se dérouleront sur une période d'un an et demi.

Bien que le Centre sportif ne soit pas en mesure de proposer des activités aquatiques durant la période estivale, toutes les autres activités sportives et récréatives comme le dek hockey, le basketball ou encore la location du gymnase, sont quant à elles maintenues. La programmation d'automne sera annoncée dès le mois d'août.

Le Centre sportif du Cégep s'engage à offrir à la communauté des installations de qualité, dans un environnement conforme et sécuritaire. La direction du Cégep remercie tous les usagers pour leur patience et compréhension durant cette période de travaux et se réjouit de présenter à la population une piscine entièrement rénovée et au goût du jour dès la fin de la période de travaux.