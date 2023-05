Une quinzaine d'unités locatives de plus pour le Complexe santé Rivière-du-Loup

Le Complexe santé Rivière-du-Loup contiendra 17 unités locatives de plus que prévu dans son plan initial. Une demande de modification a été déposée en avril à la Ville de Rivière-du-Loup qui a accepté les changements à la plus récente séance du conseil. Ainsi, l’imposante infrastructure de neuf étages abritera 154 logements à la place de 137.

Selon le Groupe Medway, à la suite de la mise en marché du complexe, plusieurs personnes se sont montrées intéressées par la location de condos 3 1/2. L’équipe a donc voulu écouter les besoins de la population et réajuster la répartition des logements. Le nombre d’unités locatives plus grandes a donc été réduit au profit de plus petites. Medway souligne que ce changement permettra aussi de répondre au besoin grandissant de logements à Rivière-du-Loup.

Les modifications apportées s’inscrivent comme suit : 17 condos locatifs 4 1/2+, 6 unités locatives 4 1/2 et 6 logements 3 1/2+ seront reconvertis en 12 studios, 28 condos locatifs 3 1/2 et 6 unités de logement 5 1/2. Cet ajustement demandera de changer la localisation de certaines fenêtres et balcons, mais ne touchera pas d’autres aspects du bâtiment.

Questionné sur l’incidence d’un tel changement sur la circulation de la rue St-Louis, Medway a répondu qu’aucune modification n’avait été apportée au stationnement et ses allées.

L’étude de circulation réalisée par le groupe devrait être publiée au cours de la semaine prochaine.