La Tournée Jamais sans mon casque de passage au Bas-Saint-Laurent

La Tournée Jamais sans mon casque de l’organisme Avec toute ma tête s’est ’arrêtée ce 26 mai à Rimouski pour sensibiliser la population, et particulièrement les jeunes, à l’importance du port d’un casque protecteur lors des activités récréatives et sportives.

Pour l’occasion, Simon Poulin, fondateur et directeur d’Avec toute ma tête était accompagné de Maïté Blanchette Vézina, ambassadrice, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine ainsi que de Réjean Savard, maire suppléant de Rimouski.

«J’ai accepté, sans aucune hésitation, de m’associer à cette campagne à titre d’ambassadrice parce qu’il s’agit d’une cause qui me tient particulièrement à cœur», a confié Mme Blanchette Vézina.



La Tournée Jamais sans mon casque souhaite qu’un plus grand nombre de jeunes et d’adultes adoptent le port du casque protecteur lors de leurs activités sportives, plus particulièrement lorsqu’ils pratiquent le vélo, la planche à roulettes, le ski ou la planche à neige.



DES STATISTIQUES INQUIÉTANTES



Selon les statistiques du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT), compilées entre 2016 et 2019, 41 % des jeunes âgés de 13 à 17 ans qui ont fait une chute à vélo ne portaient pas de casque. Cette proportion monte à 61 % dans le cas des accidents en planche à roulettes. Selon un rapport de l’Institut national de santé publique (INSPQ), plus du quart des patients hospitalisés pour un traumatisme associé à la pratique du vélo au Québec, de 2007 à 2015, a subi une lésion craniocérébrale (25,9 %).



Au cours des prochains mois, la Tournée Jamais sans mon casque s’arrêtera dans les 17 régions du Québec afin de promouvoir la prévention des commotions cérébrales et traumatismes crâniens plus graves dans les activités sportives et récréatives en compagnie d’un porte-parole ambassadeur et d’un co-ambassadeur distinct pour chacune région.

«C’est avec fierté que nous allons visiter les villes et les municipalités partout au Québec afin de sensibiliser les jeunes comme les plus grands à ces accidents impardonnables qui laissent de graves séquelles », a souligné Simon Poulin.



Grâce au soutien de divers partenaires publics et privés, en collaboration avec des organismes qui œuvrent dans toutes les régions du Québec, l’initiative d’Avec toute ma tête permettra de donner en 2023 quelque 9 000 casques de vélo à des enfants provenant de familles à faibles revenus. Précisons qu’au cours des dernières années, la Tournée Jamais sans mon casque a remis plus de 6 450 casques de vélo en plus d’avoir visité plus de 1 500 écoles et rejoint 85 000 étudiants afin de les sensibiliser au port du casque protecteur.