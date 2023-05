S’amuser en vélo et entre voisins à Rivière-du-Loup

Au fil des ans, le visage de la faim s’est métamorphosé dans la région et la pandémie n’a fait qu’accentuer cette transformation. L’inflation et la crise du logement qui ont suivi ont entrainé de plus en plus de ménages dans l’insécurité alimentaire et le Carrefour d'Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup, à titre de ressource de première ligne, ...