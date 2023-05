25 000 $ pour des projets culturels innovants au Kamouraska

Afin de soutenir les promoteurs de projets culturels innovants au Kamouraska, la MRC appuie financièrement sept nouveaux projets sur le territoire. Ainsi, c’est notamment grâce à un montant de 25 000 $, dans le cadre d’un appel de projets tenu à la fin de l’hiver dernier, que les projets ci-dessous ont pu être réalisés ou sont en voie de l’être, afin d’animer le milieu.

Le préfet de la MRC, Sylvain Roy, souligne que les aspects structurants et innovants sont importants dans la sélection des projets. Concrètement, il peut s’agir par exemple de mettre en place un projet pilote en souhaitant qu’il puisse se poursuivre par la suite ou bien de contribuer, grâce à ce dernier, à la notoriété d’un organisme en vue d’augmenter sa clientèle, ou encore de tester de nouveaux services.

Voici un survol des nouvelles activités que les citoyens peuvent inscrire à leur agenda, dès maintenant.

Dessine-moi ton musée

Un projet du Musée québécois de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-ci visitera les marchés publics de la région pour sonder la population sur ses attentes vis-à-vis le musée. Ceux qui le désirent pourront s’exprimer dans un atelier participatif au musée. La MRC soutient le projet pour un montant de 3 500 $. L’activité se déroulera de juin à septembre.

Portraits sonores

Un projet empreint de poésie présenté par Vrille Art Actuel. L’artiste multidisciplinaire, Flavie Dufour, créera des portraits sonores grâce aux sons captés dans les alentours et aux entrevues qu’elle réalisera au fil de ses rencontres. Avec la vrille mobile, la petite roulotte de l’organisme, elle visitera différents lieux publics, dont des campings. En plus des portraits sonores, les visiteurs pourront apprécier le décor étonnant (et relaxant) aménagé dans la vrille mobile par le Doux Soft Club. La MRC soutient le projet pour un montant de 3 500 $. L’activité se tiendra du 7 au 20 août.

La Fête au village

La municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth offrira des activités particulièrement originales, au grand plaisir des citoyens et des visiteurs, entre autres, des spectacles de cirque et des ateliers de bande dessinée,. La MRC soutient le projet pour un montant de 3 500 $.La fête se tiendra le samedi 19 août.

Jardins d’automne / art populaire et légendes

Le Jardin floral de La Pocatière offrira l’opportunité de découvrir le travail de l’artiste Patrick Lavallée, un artiste du Bas-Saint-Laurent qui s’est fait connaître, entre autres dans le Jardin Jeanne d’arc des Plaines d’Abraham et au Parlement de Québec. Il réalisera de six à huit œuvres d’art populaire, grand format, illustrant des légendes du Kamouraska. La MRC soutient le projet pour un montant de 3 750 $. Les activités se dérouleront du 1er septembre au 4 novembre.

Swing ta région

Ce projet est piloté par Véronique Prince, une des instigatrices de la danse swing au Kamouraska. Un weekend intensif de formation sera offert aux danseurs de partout dans la province, jumelé avec des activités de découverte de la région, avec une soirée de danse pour tous, le samedi. La MRC soutient le projet pour un montant de 3 750 $. L’activité se déroulera lors des Journées de la culture, à la dernière fin de semaine de septembre.

Les vues du château

Le centre d’art de Kamouraska projettera une série de films portant sur le paysage ou mettant en valeur le territoire. Documentaires, films d’auteurs, films d’art, courts métrages, etc. Des intervenants du milieu et de l’extérieur animeront des activités d’échanges lors des projections qui auront lieu à tous les mois, de septembre 2023 à mai 2024. La MRC soutient le projet pour un montant de 3 500 $.

La Journée de musique D3M

Organisée par l’école Destroismaisons musique et danse, l’activité s’est tenue le 13 mai dernier, avec huit concerts d’élèves, un gala-concert professeurs-élèves avancés, ainsi qu’une série d’activités tel que « Viens essayer un instrument de musique » ou encore « Apprendre un instrument à l’âge adulte ». Un évènement que l’École souhaite récurrent. La MRC soutient le projet pour un montant de 3 500 $.

Soulignons que cet appel de projets est financé par l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications.

En terminant, rappelons qu’en plus des appels de projets ponctuels, la MRC met à la disposition de chacune des municipalités du Kamouraska un montant de 1 500 $ par année pour organiser des activités de loisirs culturels.