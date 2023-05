Le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir conclut une entente avec un lycée de France

Une délégation du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (CFPPA) s’est rendue en France afin de signer, ce 23 mai, une entente avec le Lycée Jean-Dupuy de Tarbes. Ce partenariat permettra des échanges étudiants entre les deux établissements scolaires pour une durée d’un an.

Le directeur du CFPPA, Benoît Ouellet, raconte que l’idée de mettre sur pied ce programme est née à l’automne dernier lors d’une première rencontre virtuelle avec un représentant du Lycée Jean-Dupuy de Tarbes. «Quelques rencontres en visioconférence et à Rivière-du-Loup nous ont permis de faire des rapprochements puisque nous avions plusieurs programmes d’études dans des domaines connexes. De plus, la philosophie de nos deux établissements était étonnamment similaire. Les représentants du Lycée cherchaient de nouveaux partenaires pour les stages au Québec; nous étions au bon endroit au bon moment!», souligne-t-il.

Ainsi, dès l’automne 2023, le CFPPA accueillera les premiers élèves stagiaires français qui suivent actuellement leurs études dans le programme «Métiers de l'Électricité et de ses Environnement Connectés» qui est complémentaire au DEP en électricité du pavillon. Le stage durera deux mois. Selon M. Ouellet, il permettra aux élèves français de comprendre la réalité québécoise de ce programme d’études et surtout, d’en comprendre les différences avec le leur. Il souligne que cette période de stage sera complétée par deux périodes d’intégration en entreprise, soit chez Premier Tech et Les Maisons Ouellet.

Pour leur part, les élèves de Rivière-du-Loup devraient réaliser leurs stages internationaux à l’hiver 2024. Le directeur du CFPPA indique que le processus de sélection des étudiants est en cours.

«Nous sommes très heureux d’avoir conclu ce partenariat puisque nous entrevoyons la possibilité que certains élèves français décident de poursuivre leurs études chez nous au CFP Pavillon-de-l’Avenir pour se spécialiser et vivre l’expérience québécoise, et ce, après avoir obtenu leur diplôme en France», partage Benoît Ouellet. Il voit cette entente comme une opportunité de recrutement d’étudiants internationaux et de plus-value pour les élèves de la région qui pourront effectuer des études à l’étranger.

Ce partenariat est le premier d’une lignée, espère le directeur du CFPPA. Son équipe et lui souhaitent établir d’autres ententes avec différents lycées français.