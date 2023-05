Gagnant de la Loterie annuelle de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB

La Ville de Pohénégamook et la Municipalité de Saint-Athanase ont conjointement annoncé la conclusion d’une entente intermunicipale afin de se partager les services d’une ressource commune en inspection et en urbanisme. Cette entente est assortie d’un soutien financier de 250 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Les ...