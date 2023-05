Déjà 180 cyclistes inscrits au 25e Défi Vélo Plein Air

Le 25e Défi Vélo Plein Air qui se tiendra les 8 et 9 juillet au bénéfice de l’Association du cancer de l’Est du Québec est en bonne route pour être un succès. À ce jour, déjà 180 cyclistes se sont inscrits à l’un ou à l’autre des trajets de 240 km et de 315 km proposés pour cette édition anniversaire.



«L’engouement devant ce 25e Défi Vélo Plein Air est inégalé! C’est avec fierté que nous roulerons les 8 et 9 juillet prochains avec ces dizaines et dizaines de cyclistes motivés ayant pour but commun d’aider les personnes touchées par le cancer à trouver le courage de mener leur combat. Ce défi s’adresse à toutes les personnes qui ont envie de vivre une expérience humaine et empreinte de solidarité. Que vous soyez expérimenté ou non, venez vivre l’expérience de rouler en peloton et laissez-vous surprendre par la force du groupe!», indiquent Jonathan Bolduc et Daniel Ouellet, représentants Desjardins et coprésidents d’honneur.



Les cyclistes ont jusqu’au 8 juin, 23 h 59, pour compléter leur inscription. Il est à noter que chaque participant s’engage à amasser au moins 550 $ en dons et que seuls les vélos de route, les vélos de route tout-terrain (gravel bikes) et les vélos de cyclocross sont acceptés.



Qu’elles soient seules ou en groupe, les personnes qui souhaitent participer à l’événement peuvent le faire en s’inscrivant gratuitement à Ton Défi Vélo Plein Air de retour pour une quatrième année! Du 1er au 9 juillet, elles peuvent créer leur propre parcours en se fixant un objectif en nombre de kilomètres ou de minutes qu’elles veulent y consacrer afin de récolter un montant minimal de 100 $.



Depuis le premier Défi Vélo Plein Air en 1999, l’événement cycliste a des retombées directes et très positives sur la mission de l’Association du cancer de l’Est du Québec. Au total, ce sont 2 745 cyclistes qui ont parcouru près de 700 000 km, permettant ainsi de verser un montant net de 1 535 520 $ à l’organisme 100 % régional.