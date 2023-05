Nouvelle entente intermunicipale entre Pohénégamook et Saint-Athanase

La Ville de Pohénégamook et la Municipalité de Saint-Athanase ont conjointement annoncé la conclusion d’une entente intermunicipale afin de se partager les services d’une ressource commune en inspection et en urbanisme. Cette entente est assortie d’un soutien financier de 250 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Les deux municipalités ont annoncé la conclusion d’une nouvelle entente intermunicipale entre les deux organisations, celles-ci collaborant déjà dans le domaine du service de sécurité incendie. Cette nouvelle entente prévoit le partage d’une ressource commune en inspection, urbanisme et en environnement, à raison de quatre jours par semaine pour la Ville de Pohénégamook et d’une journée par semaine pour la Municipalité de Saint-Athanase.

Pour les deux administrations municipales, la mise en commun des efforts de recrutement pour combler leurs besoins en inspection, urbanisme et en environnement allait de soi.

«Face aux difficultés de recrutement et à la pénurie de main d’œuvre dans le domaine, la collaboration entre nos administrations a permis de faciliter l’embauche d’une ressource compétente en vue de fournir le service le plus efficace possible à nos citoyens et à nos communautés d’affaires. La présence d’une ressource locale destinée spécifiquement à l’inspection, à l’octroi de permis et aux dossiers environnementaux permettra sans aucun doute l’amélioration du délai de traitement des dossiers au sein de nos organisations respectives», ont souligné Benoît Morin, maire de Pohénégamook et Mario Patry, maire de Saint-Athanase par voie de communiqué.

Ce projet de coopération intermunicipale a été rendu possible grâce à une aide financière de 250 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du Fonds régions et ruralité.

«Notre gouvernement est fier de contribuer à des projets de coopération intermunicipale comme celui-ci. D’ailleurs, je salue le travail effectué par la Ville de Pohénégamook et la Municipalité de Saint-Athanase, qui partageront cette ressource afin de répondre aux besoins variés et en constante évolution de leurs citoyennes et citoyens. Ce choix judicieux est fait au bénéfice de leurs communautés, et je les en félicite», a commenté la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne.

L’embauche du nouvel inspecteur municipal en bâtiment et en environnement de la Ville de Pohénégamook et de la Municipalité de Saint-Athanase a été confirmée au mois de mars. Monsieur Mathieu Lyonnais a officiellement débuté ses fonctions au début du mois d’avril.