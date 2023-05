1,4 M$ dans la reconduction de RénoRégion dans la circonscription

La députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne, a annoncé le mercredi 24 ami la reconduction du programme RénoRégion (PRR). Dans la région, une enveloppe de 1,4 M$ a été réservée aux résidents des MRC des Basques, de Rivière-du-Loup et de Témiscouata jusqu’à la fin de l’exercice financier 2024-2025.

L’aide gouvernementale se répartit comme suit : 480 000 $ pour la MRC des Basques, 400 000 $ pour la MRC de Rivière-du-Loup, 520 000 $ pour la MRC de Témiscouata, pour un total de 1,4 M$. Bien que le programme soit administré par la Société d’habitation du Québec (SHQ), les citoyens doivent s’adresser à leur MRC pour y participer.

L’aide financière accordée les aidera à corriger des défectuosités majeures sur leur résidence. Elle s’adresse aux propriétaires à revenu faible ou modeste qui vivent dans l’une des 101 municipalités ou municipalités régionales de comté participantes.

Pour l’ensemble du Québec, plus de 40 M$ ont été réservés pour les exercices financiers 2023-2024 et 2024-2025. Le PRR avait fait l’objet d’une révision majeure en 2022. Cela s’est traduit principalement par une bonification de l’aide financière maximale, laquelle est passée de 12 000$ à 25 000 $.

La député caquiste a fait l'annonce au nom de sa collègue, la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau. «Je salue cette aide financière de notre Gouvernement accordée pour plusieurs résidents des trois MRC de notre circonscription. En plus de contribuer à leur assurer un toit sécuritaire, elle leur permettra de continuer à vivre dans un milieu auquel ils sont attachés. C’est un bel exemple du leadership que l’État assume en habitation», a souligné Mme Dionne.

Rappelons que le PRR est administré par la SHQ et il est géré par les municipalités et les MRC. Il s'adresse principalement aux municipalités de 15 000 habitants et moins ou qui sont situées dans la région administrative Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Bien que le programme soit administré par la Société d’habitation du Québec (SHQ), les citoyens doivent s’adresser à leur municipalité ou à leur MRC pour y participer.