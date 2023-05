Charles Pomerleau et Marc-Antoine Côté se partagent la présidence de Tourisme Rivière-du-Loup

Les membres de Tourisme Rivière-du-Loup ont participé à l’assemblée générale annuelle de l’organisme le 23 mai dernier au musée du Bas-Saint-Laurent. À la suite du départ de Joanna Lortie à la présidence, deux co-présidents ont été élus pour un premier mandat soit Marc-Antoine Côté et Charles Pomerleau.

Il s’agit d’une première pour Tourisme Rivière-du-Loup. Entrepreneurs aguerris, visionnaires et très impliqués au sein de l’industrie touristique et économique dans la région, Messieurs Côté et Pomerleau, sont membre du conseil d’administration depuis de nombreuses années. Ils entendent bien continuer de faire progresser l’organisme en se partageant les dossiers. Le défi est de taille, mais stimulant. Ces deux hommes d’affaires sont membre du conseil d’administration depuis de nombreuses années.

Marc-Antoine Côté et Charles Pomerleau entendent aussi apporter leurs couleurs au sein de l’organisme qui a comme mission première de promouvoir le développement touristique de la MRC de Rivière-du-Loup. Ce mandat s’articule en cinq grandes sphères d’activités : l’information touristique, la commercialisation et la promotion de l’offre touristique, le développement du tourisme d’affaires et la représentation auprès de différents partenaires du développement touristique.

Lors de cette assemblée, les membres de l’équipe de Tourisme Rivière-du-Loup ont déposé un rapport annuel complet de l’année 2022 au terme d’une autre bonne année dans l’industrie touristique.

Joanna Lortie a siégé comme présidente pendant trois ans. Femme d’affaires déterminée et impliquée dans l’industrie touristique, elle a notamment fait sa marque au sein de l’organisme grâce à sa vision réaliste des dossiers, sa grande connaissance du milieu et de ses enjeux et sa volonté de faire avancer les choses. Au cours de son mandat, malgré la pandémie, l’organisme a tiré son épingle du jeu et la région s’est démarquée à l’échelle provinciale. Joanna Lortie continuera de siéger sur le conseil d’administration de Tourisme Rivière-du-Loup.

Alors que l’organisme trace un bilan positif de la dernière année, Mme Lortie n’a pu passer sous silence le contexte précaire qui prévaut actuellement au sein de notre industrie notamment à cause du contexte économique et de la pénurie de main-d’œuvre. Elle demeure toutefois positive et elle est d’avis que la collaboration qui prévaut dans notre milieu entre les divers organismes, les membres et tous les élus nous permettra de continuer de nous distinguer.

Le reste du conseil d’administration est formé de David Guimont (1er vice-président), David Veilleux (2e vice-président), Joanna Lortie (trésorière), Guillaume Lavoie (secrétaire) et des administrateurs suivants : Mélanie Doré, Mario Bastille, Julie Martin, André Beaulieu, Nicolas Morin, Suzette de Rome, Mario Lebel, Frédéric Roussel, Claudette Dumont et Claudette Migneault.