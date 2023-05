Journée de la résistance et de la fierté rurale à Sainte-Rita

Le Centre de mise en valeur des Opérations Dignité (COD) et la Coalition Urgence Rurale du Bas- Saint-Laurent (CUR) s’unissent pour souligner la Journée de la résistance et de la fierté rurale 2023. Cette année, c’est la municipalité de Sainte-Rita dans la MRC des Basques qui sera à l’honneur.

Le Bas-Saint-Laurent est très fier d’honorer une municipalité rurale ayant résisté aux fermetures des années 70 et démontrant sa résilience et ses efforts de développement durable de sa communauté.

La municipalité de Sainte-Rita recevra le prix de la résistance et de la fierté rurale le dimanche 28 mai 2023 dans une journée d’activités. À l’horaire sont prévus des assemblées générales, un brunch accompagné de musique et une présentation de Sainte-Rita par le maire Michel Colpron et remise de bourses, notamment.

Les réservations sont obligatoires avant le 25 mai à 12 h, car les places sont limitées. Pour les résidents de Sainte-Rita, le brunch est gratuit, mais il faut réserver au [email protected] ou au 418 963-2967 poste 3702. Pour les personnes provenant de l’extérieur intéressées à participer, la réservation est possible au [email protected] ou au 418 896-8076.