Distribution de compost et de plants d’arbres au carré Dubé

La Ville de Rivière-du-Loup distribuera du compost et des plants d’arbres à ses citoyens le samedi 27 mai afin de contribuer au verdissement de son territoire et favoriser l’autonomie alimentaire.

De 9 h à 12 h ou jusqu’à épuisement des réserves, les Louperivois pourront récupérer jusqu’à 40 litres de compost par famille, au carré Dubé. Les citoyens doivent apporter leurs récipients, que ce soit deux chaudières de 20 litres ou autre, puisqu’aucun contenant ne sera remis sur place.

Le compost apporte des éléments nutritifs, améliore la structure et l’aération du sol, favorise le drainage de l’eau de pluie, la rétention de l’eau et des éléments fertilisants et la croissance des racines. La matière distribuée pourra donc notamment contribuer à enrichir les jardins des Louperivois et soutenir leurs efforts de plantation d’arbres sur le territoire.

Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts, la Ville distribuera également de jeunes plants d’arbres de 30 à 60 cm, avec la collaboration de l’Association forestière bas- laurentienne et du ministère des Ressources naturelles et Forêts. Bouleau jaune, érable à sucre, érable rouge, chêne rouge, pin blanc, mélèze laricin et thuya occidental seront disponibles en quantité limitée. Le Groupe Lebel sera également sur place pour offrir informations et conseils.

Il est à noter que les jeunes plants remis gratuitement lors de cette distribution sont trop petits pour répondre aux obligations de plantation liées à des permis d’abattage ou de construction de la Ville. Toutefois, le programme incitatif pour l’achat d’un arbre de bonne taille est toujours en vigueur jusqu’au 29 mai.