Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent fête ses 25 ans

L’Association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent fête cette année ses 25 ans d’existence. L’organisme de promotion et de mise en marché a vu le jour à pareille date, le 18 mai 1998. Née de la volonté des producteurs et transformateurs de mettre de l’avant les produits locaux, l’Association joue un rôle incontournable dans le rayonnement de l’offre bioalimentaire régionale.

«À cette époque, des études avaient démontré que les détaillants et les consommateurs connaissaient très peu les produits de la région. Les membres fondateurs de l’Association se sont donc donnés comme mission d’améliorer la notoriété des entreprises bas-laurentiennes et d’augmenter leur visibilité par la création d’une marque de prestige. En 1998, Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent est la seule association à proposer un concept du genre dans toute la province», explique madame Nicole Lavoie, directrice générale de l’Association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

À la direction depuis près de vingt ans déjà, madame Nicole Lavoie assure le bon fonctionnement de l’Association et veille au développement du secteur bioalimentaire bas-laurentien par la mise en place de projets novateurs et par la concertation avec les acteurs du milieu.

Spécialisé dans la mise en marché, l’organisme offre un accompagnement personnalisé aux entreprises. Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent cumulent les activités de réseautage, de maillage, de formation et la participation à divers comités, toujours dans le but de favoriser la découverte des produits d’ici et de faire rayonner la région par le savoir-faire et l’originalité des artisans bioalimentaires.

RÉSEAU

L’Association regroupe plusieurs entreprises œuvrant dans le domaine bioalimentaire sur le territoire administratif du Bas-Saint-Laurent. Outre les producteurs et transformateurs agroalimentaires, les membres proviennent du milieu de la restauration, du marché de détail, de la distribution ainsi que du marché institutionnel. Le nombre de membres ne cesse de croître d’année en année pour atteindre 172 entreprises en 2023.

«Être membre des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, c’est faire partie d’une grande famille. En plus des services de promotion et de commercialisation, nous pouvons toujours compter sur Nicole et son équipe pour nous guider dans nos démarches. C’est un réel plaisir de siéger au sein du conseil d’administration et de collaborer avec des gens passionnés par le milieu», souligne madame Stéphanie Ross, présidente de l’Association et propriétaire de La Bergerie de la Colline.

L’Association tient à souligner l’appui essentiel des partenaires de l’Entente sectorielle de développement bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent et à remercier : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’alimentation du Québec, le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent, la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent et l’Association des Saveurs du Bas-Saint-Laurent.