Sensibilisation : portes ouvertes à la Société VIA de Rivière-du-Loup 

La Société VIA ouvrira ses portes au public, le samedi 3 juin de 10 h à 16 h 30, pour offrir aux citoyens une expérience immersive et éducative. L’événement, dénommé «BacStage», permettra aux visiteurs d'avoir un accès privilégié à l'arrière-scène du centre de tri de matières recyclables de Rivière-du-Loup, situé au 43 Rue Henry-Percival-Monsarrat.

Lors de ces journées, les visiteurs auront la chance de parcourir l'ensemble du processus de tri de la matière, depuis son arrivée en vrac, jusqu'à sa mise en ballot pour l'expédition. «Nous croyons fermement qu'il n'y a rien de mieux que de visiter nos installations en personne afin de prendre conscience des enjeux du tri et du recyclage de nos matières», mentionne Jacob Bouchard, responsable des communications internes chez Société VIA.

En plus de cette visite unique, les participants auront l'opportunité de prendre part à un volet extérieur informatif et dynamique. Leur partenaire, COECO, sera présent pour sensibiliser les visiteurs aux bons gestes à poser à la maison afin qu'ils deviennent des pros de la récupération. De plus, le Coach du Bac, Grégory Pratte, sera sur place pour répondre aux questions du public.

Le «BacStage» est une occasion pour les membres de la communauté de découvrir les coulisses des opérations du centre de tri, de mieux comprendre le processus du recyclage des matières résiduelles et de prendre part à la promotion d'un environnement plus durable.

«Nous souhaitons rassembler un grand nombre de personnes lors de ces journées portes ouvertes pour pouvoir partager notre passion pour la récupération et la réduction de l'empreinte écologique», rappelle M. Bouchard.