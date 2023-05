La Caisse Desjardins continue de faire bonne route avec Transport Vas-y

La Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup est fière de renouveler son partenariat avec Transport Vas-y. Cette collaboration permettra à l’organisme d’offrir un transport de qualité à moindre coût aux citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup.

Œuvrant depuis 1989, Transport Vas-y a d’abord offert un service de transport aux personnes handicapées. Puis en 2001, l’organisme a étendu son offre de services à la population en général par le transport collectif à travers la MRC de Rivière-du-Loup. Ce dernier développe constamment différents outils et ainsi faciliter l’accessibilité et pour l’utilisation de ses services.

Pour la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, il est important d'appuyer Transport Vas-y puisque que la corporation se démarque par son approche humaine et son service unique dans la région. Il est d’ailleurs possible d’observer, depuis quelques jours, un autobus parcourant la MRC de Rivière-du-Loup avec un tout nouveau visuel aux couleurs de Desjardins.

«Desjardins désire être un joueur d’impact à travers le développement durable. Nous souhaitons, entre autres, accompagner nos membres et clients et travailler avec nos partenaires dans cette transition vers une économie plus sobre en carbone. Le transport en commun est d’ailleurs l’une des façons permettant d’atteindre cet objectif», mentionne Serge Ferrand, directeur général de la Caisse de Rivière-du-Loup.

Déployé depuis plus de 35 ans, l’organisme a fracassé des records en 2022 en assurant plus de 50 000 raccompagnements. D’ailleurs, la Caisse invite les résidents de Rivière-du-Loup à profiter gratuitement du service de transport tous les 22 de chaque mois. Il s’agit d’une belle occasion d’essayer ce service de proximité et de constater sa facilité d’utilisation.