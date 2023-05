La MRC des Basques en soutien à Saint-Médard

À la suite de la vague de démissions à Saint-Médard, les choses bougent au sein de la petite municipalité. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a décidé de se pencher sur la situation problématique vécue dans cette communauté. La MRC des Basques a offert son soutien aux élus médardois en proposant de dépêcher une personne-ressource sur place afin de les aider à redresser la situation en attendant de trouver un nouveau directeur général.

«Je lève vraiment mon chapeau au préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, qui a été extrêmement proactif dans ses démarches», a souligné la conseillère, Raphaëlle Ouellet.

Depuis quelques mois, le préfet travaille à l’élaboration d’un programme afin d’avoir toujours à portée de la main une personne-ressource en cas de démission d’un directeur général d’une municipalité sur le territoire des Basques. Il a été décidé de prévoir le coup, à la suite des difficultés rencontrées à Saint-Guy. L’action qui devait être implantée en septembre a donc été devancée pour aider Saint-Médard dans ses démarches.

C’est après une rencontre d’urgence qui a eu lieu le 18 mai en soirée que les élus ont été informés que la MRC allait les soutenir durant cette période difficile. «On est plein de bonnes intentions et on veut que Saint-Médard se rétablisse», a confié M. Denis. Ce support permettra à la Municipalité de continuer ses activités, ses projets et ses séances publiques.

Une séance extraordinaire du conseil sera prévue le 22 ou le 23 mai pour adopter une résolution afin d’accepter l’aide de la MRC des Basques. La personne-ressource aidera la Municipalité à l'administration et à la création d’une offre d’emploi pour un poste de directeur général, notamment.

Pour les autres postes délaissés, aucune personne ne sera recherchée pour les combler. Toutes les tâches seront assumées par le nouveau directeur général. Raphaëlle Ouellet avance qu’à Sainte-Françoise, une seule personne assure tous ces chapeaux, alors que la population est plus nombreuse. Elle croit donc que cette option est réaliste et possible pour Saint-Médard.

La conseillère ne cache pas sa crainte de ne pas arriver à remplacer l’ancienne directrice générale en raison du mauvais climat qui règne à Saint-Médard. «Avec ce qu’on entend dans les médias, est-ce qu’il y a des personnes qui vont vouloir appliquer sur le poste de directeur général à Saint-Médard? Je pense qu’il va falloir baisser la tension», s'attend aussi le préfet de la MRC des Basques.

La conseillère indique cependant qu’elle est confiante qu’avec l’aide de la MRC des Basques, l’atmosphère s’améliorera au sein du conseil municipal , ce qui calmera les ardeurs de tous puisque «la mairesse nous a fait part qu’elle n’a pas l’intention de démissionner, elle veut terminer son mandat.»

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation se plongera aussi sur la situation problématique présentement vécue à Saint-Médard. Avec cet accompagnement, Mme Ouellet s’attend à ce que les échanges entre tous soient plus calmes et que de l’ordre soit ramené à la Municipalité.