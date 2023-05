Sous les pavés : des citoyens libèrent le sol à Saint-Simon-de-Rimouski

Le 13 mai, l’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent et la Brigade verte de Saint-Simon ont amorcé la transformation du terrain de la Fabrique de Saint-Simon. Le dépavage a eu lieu lors d’une journée festive en compagnie de citoyens engagés dans le cadre du projet «Sous les pavés».

En tout, une trentaine de bénévoles ont retiré à la main 160 mètres carrés d’asphalte inutilisé qui sera remplacé dans un deuxième temps par des végétaux et des infrastructures vertes. Ce nouvel aménagement réduira l’effet d'îlot de chaleur et permettra de mieux gérer les eaux de pluie, le tout en fournissant un espace collectif. Lors des derniers mois, les citoyens ont été invités à participer à une activité de vision où ils ont pu proposer des idées d’aménagement pour le futur espace vert. Ils ont également eu l'occasion de constater de quelle façon leur vision y était présente.

Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la phase 2 du projet «Sous les pavés», qui vise à ce que les communautés développent leurs capacités d’intervention en matière de déminéralisation, pour une meilleure gestion des eaux pluviales et un milieu de vie plus résilient face aux changements climatiques. La démarche engage activement tant les propriétaires, les organisations et entreprises locales que les citoyens à transformer collectivement des sites asphaltés en lieux frais, conviviaux et verdoyants.

«Ce projet, qui se base sur le principe de l’urbanisme participatif, a su attirer l’intérêt et la participation d’un grand nombre de citoyens de Saint-Simon, qui ont pu sélectionner des idées d’aménagement afin de créer un espace réellement adapté aux besoins de la communauté», explique Marie Anne Sylvestre-Loubier, responsable du projet à l’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent.

Initiée par l’organisme à but non lucratif Centre d’écologie urbaine de Montréal, la phase 2 du projet «Sous les pavés» bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.