Premier bilan positif pour la Loto-Vacances du Collège Notre-Dame

La nouvelle activité-bénéfice de la Fondation du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a permis d’amasser 13 762,59 $. Il s’agit d’une loterie dont seulement 2 000 billets étaient mis en vente du 27 février au 27 avril.

La coordonnatrice aux évènements et au développement philanthropique de la Fondation, Geneviève Joncas, se dit ravie de cette première présentation. «Je suis tellement fière que cette activité ait plu à la population. Nous avons travaillé fort pour l’organiser. Nous souhaitions offrir des vacances à des gens dans notre belle région afin qu’ils puissent découvrir ou redécouvrir divers plaisirs du Bas-Saint-Laurent. C’est mission accomplie!»

Le tirage de deux grands prix a été réalisé le 28 avril. Le premier prix a été remis à Claude Beaulieu de Rivière-du-Loup. Il a gagné un forfait gourmand et détente à l’Hôtel Levesque, une croisière et randonnée Duvetnor à l’ile aux Lièvres ainsi qu’une carte-cadeau au Village Vacances Valcartier, offerte par Services financiers Olivier Lapointe inc. et la Fondation.

La deuxième personne chanceuse, Chantal Côté de Rivière-du-Loup, a remporté un souper gastronomique au Bistro l’Intercolonial, un BBQ de marque Weber offert par Rona, Marchand propriétaire Famille Anctil et la Fondation ainsi qu’un ensemble de sauces et d’épices Pat BBQ. La valeur totale des prix s’élève à 3 000 $.

Les profits générés par la Loto-Vacances CND seront utilisés pour la transformation et l’évolution de l’Espace IDÉES du Collège Notre-Dame. La mission de la Fondation du Collège est de soutenir la consolidation, l'amélioration et le développement des infrastructures, des équipements, des programmes et des services du Collège.