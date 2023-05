Le Club photo Kamloup fête ses cinq ans d’activités

Le 9 mai, les membres du Club photo Kamloup ont tenu leur assemblée générale annuelle au Centre communautaire de Kamouraska. Ils ont renouvelé leur confiance envers le conseil d’administration qui poursuivra le travail avec la même équipe d’administrateurs.

Le Club photo Kamloup a été créé en août 2018 et regroupe des passionnés de la photographie, de tous les niveaux. Il a pour mission de promouvoir la photographie sur le territoire des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup.

Le Club offre à ses membres des conférences, des formations, des activités pratiques, des sorties extérieures et des défis photographiques comme des rallyes photos et la possibilité de participer à une exposition annuelle et au concours de la Société de promotion de la photographie du Québec.

Il est possible d’en savoir plus en consultant la page publique du Club photo Kamloup sur Facebook ou en communiquant par courriel à l’adresse suivante : [email protected]